Bufera social sulla pilota dell’incidente di Torino Aveva scritto | Anche noi donne sappiamo guidare una Lancia Rally

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’incidente avvenuto domenica al salone dell’auto di, con dodici persone investite, vede in queste ore una vittima collaterale dei: si tratta di Barbara Riolfo,della vettura che è sbandatafolla. Chi è Barbara Riolfo Barbara Riolfo, originaria di Alba è unanon professionista, con la passione per l’auto «nel sangue». Dopo la – riporta il Corriere – Maturità al liceo artistico Ego Bianchi di Cuneo si è specializzata nel restauro e poi ha applicato i suoi studi al ripristino delle auto d’epoca. Con il marito Ivano Toppino, carrozziere, ha fondato l’Atelier Toppino, un laboratorio specializzato a Pocapaglia. Ma il post Instagram datato 8 luglio e rimosso in queste ore, è diventato virale sui, si legge: “Dedicato a tutte le. Mi ci è voluto molto tempo per trovare la mia voce. E ora che ce l’ho non rimarrò in silenzio.