Bergomi calma gli animi | Lautaro Martinez? Spiego io il problema!

(Di lunedì 16 settembre 2024) In tanti si preoccupano per lo zero alla voce gol per. Giuseppespiega ildell’argentino dopo il pareggio in Monza-Inter. IL– Monza-Inter non è terminata come in tanti si sarebbero aspettati. La squadra di Simone Inzaghi ha collezionato solo un punto eè rimasto ancora una volta a bocca asciutta. Sulla prestazione nerazzurra e sul momento del capitano si pronuncia Giuseppe: «Hanno frenato davanti, io non me l’aspettavo.? Ilsecondo me è fisico. L’anno scorso lo step mentale lo aveva superato. Anche se non faceva gol era a disposizione della squadra, era utile, faceva l’assist, recuperava. Adesso vedo che non sta bene fisicamente».