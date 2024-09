Aretè l’azienda italiana delle previsioni sui mercati agroalimentari sbarca in Spagna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) È sullache punta, per la sua prima sede estera, Areté,leader nella modellistica per lesui, che in questi anni di turbolenza e altissima volatilità dei prezzi è diventata il riferimento per molte tra le più importanti aziende del settore alimentare. I numeri della crescita Con un fatturato in crescita di oltre il 20% annuo negli ultimi 4 anni e oltre 150 grandi aziende del comparto agrifood all’attivo solo in Italia, Areté nell’ultimo decennio ha contribuito a rivoluzionare gli strumenti a disposizione dei compratori per gestire volatilità e rischi legati ai prezzi.