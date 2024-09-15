Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 08:30 (Di domenica 15 settembre 2024) Viabilità DEL 15 SETTEMBRE 2024 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO SEGNALATA PRESENZA DI ANIMALI SU STRADA NEI PRESSI DELL’USCITA PER CASTEL MADAMA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA SONO IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO, A CURA DI ASTRAL, DI UN CAVALCAVIA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN FASCIA ORARIA TRA LE 7 E LE 17 AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI E PRE-FESTIVI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 27 SETTEMBRE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBRE 2024 ORE 7. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE NELLA NORMA LUNGO LA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER ASSERGI; E PROPRIO CON RIFERIMENTO ALLA RETE AUTOSTRADALE, RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22 DI OGGI DOMENICA 15 SETTEMBRE E’ IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 19:30 - 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN INERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA ALTRE CODE ALL’ALTEZA DELL’USCITA TUSCOLANA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO VERSO VAL MONTONE SEMPRE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LAGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA STATALE APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUZIONE ANALOGA SULLA VIA DEI LAGHI CON CODE TRA LA STATE APPIA E VIA DELL’ACQUA CETOSA ANCHE QUI NEI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ANCORA CODE A TRATTI SULLA VIA NETTUNENSE TRA LA VIA APPIA E CECCHINA NELLE DUE DIRAZIONI ADESSO IL TRASPORTO PUBBLICO, CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A, SONO QUINID CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI FURIO CAMILLO, RIAPERTE INVECE QUELLE DI OTAVVIANO E DI CIPRO, INOLTRE SEMPRE A CAUSA DEI LAVORI FINO AL 5 DIEMBRE DALLA DOMENICA AL GIOVEDI’ È IN VIGORE LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA ALLE 21 CONTINUANO ANCHE SULLA METRO MARE I LAVOI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, È ISITUITA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E SAN PAOLO ALLE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 18:30 - 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA STATALE AURELIA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO RIMOSSI ANCHE I DUE INCIDENTI SEGNLATI IN PRECEDENZA SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DELLA CRISTOFORO COLOMBO E ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI PRATICA VERSO LA CAPITALE CHIUSA PER LAVORI VIALE DELLA VILLA DI PLINIO TRA COLOMBO E VIA DEI PESCATORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CHIUSA ANCHE VIA TENUTELLA ANCHE QUI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA NETTUNENSE ANCHE IN QUESTO CASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA DEI LAGHI CODE PER TRAFFICO TRA LA STATALE APPIA E VIA DELL’ACQUA CETOSA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI CODE EPR TRAFFICO ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO VERSO VALMNONTONE E SEMPRE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA ADESSO IL TRASPORTO PUBBLICO, CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A, SONO QUINID CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI FURIO CAMILLO, RIAPERTE INVECE QUELLE DI OTAVVIANO E DI CIPRO, INOLTRE SEMPRE A CAUSA DEI LAVORI FINO AL 5 DIEMBRE DALLA DOMENICA AL GIOVEDI’ È IN VIGORE LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA ALLE 21 INFINE, CONTINUANO ANCHE SULLA METRO MARE I LAVOI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, È ISITUITA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E SAN PAOLO ALLE 21. romadailynews
- Accordo sviluppo e coesione, martedì a Roma la firma con Meloni e De Luca - ... a cui sono legati i finanziamenti che riguardano il comparto della cultura, la viabilità dei ...diretta social settimanale per fare il punto della situazione sulle vicende relative alla Regione. Una ... napolitoday
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