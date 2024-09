Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024)DEL 15 SETTEMBREORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SEGNALATA PRESENZA DI ANIMALI SU STRADA NEI PRESSI DELL’USCITA PER CASTEL MADAMA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA SONO IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO, A CURA DI ASTRAL, DI UN CAVALCAVIA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN FASCIA ORARIA TRA LE 7 E LE 17 AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI E PRE-FESTIVI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 27 SETTEMBRE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral