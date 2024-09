Vecchiano Trasporti e mensa | il piano e tutte le date

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Tutto pronto aper l’avvio del nuovo anno scolastico. Attivo fin dal primo giorno il servizio di trasporto scolastico, mentre le mense riapriranno il 30 settembre con l’entrata in vigore dell’orario definitivo delle scuole. "Il servizio quest’anno torna a coprire anche la scuola dell’infanzia di Avane - affermano il sindaco Angori e l’assessore alle politiche scolastiche Del Zoppo - Le tariffe non subiranno aumenti, per cui si applicano gli importi in vigore nel precedente anno". Inle scuole pubbliche del Comune è assicurata lascolastica, con cucina sul posto nel caso dell’infanzia di Nodica e tramiteveicolata negli altri casi. Nel plesso di, dove sono ospitati provvisoriamente gli alunni di Migliarino, per motivi logistici il pasto è sporzionato nelle classi.