Tuttosport – la decisione dell’arbitro La Penna

(Di domenica 15 settembre 2024) 2024-09-15 20:45:12 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: Cagliari-Napoli è stata interrotta al 27° minuto di gioco, dopo che si sono verificati scontri tra tifosi. In particolare ci sono stati dei lanci di oggetti fra gruppi delle opposte tifoserie e sul terreno di gioco (in particolare dei petardi e dei fumogeni, che sono finiti nell’area di rigore del Cagliari). Uno steward che avrebbe cercato di frapporsi sarebbe uscito malconcio da questa situazione. La partita è ripresa dopo sette minuti di interruzione voluti dall’arbitro La. Gara sospesa: cosa è successo Ci sono stati momenti di forte tensione dopo i lanci di fumogeni partiti dal settore dei tifosi del Napoli contro la curva sud del Cagliari, non quella degli ultrà ma occupata anche da famiglie.