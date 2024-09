Stellantis De Palma | Unico interesse delle famiglie che la gestiscono è la rendita finanziaria non gli investimenti d’industria – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) “Noi abbiamo affidato a una proprietà privata l’pubblico generale che era di avere un settore dell’automotive che abbiamo sostanzialmente ceduto agli interessi di una famiglia che ha fatto gli interessi propri, ha scelto la finanziarizzazione al posto deglidi industria”. Così il segretario Fiom, Michele De, in una diretta riservata agli abbonati al canale YouTube del Fatto Quotidiaando la crisi del settore dell’auto in Italia anche dopo i recenti sviluppi legati ha. Quella famiglia (gli Elkann ndr.), ha spiegato ancora “ha scelto una strada che ha portato alla situazione in cui siamo oggi, cioè passare dalla possibilità di produrre 2 milioni di auto in Italia a quest’anno in cui rischiamo di produrre meno di 400mila, con un impatto domino drammatico sulle lavoratrici e i lavoratori”.