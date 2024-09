Spari vicino a Trump lui è al sicuro Il tycoon è in Florida

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Washington, 15 settembre 2024 - Allarme per Donalddopo che alcunisono stati uditi nelle sue vicinanze. “È al", ha rassicurato immediatamente il portavoce della sua campagna elettorale, Steven Cheung. "Al momento non ci sono ulteriori dettagli", ha spiegato Cheung in un comunicato stampa. Attualmente il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali è in, nell'area di Palm Beach, dove ha due proprietà. Da quanto si apprende, stava giocando a golf alInternational Golf Club. Secondo una fonte citata dalla Cnn, il campo è stato immediatamente chiuso. A metà luglio ilera rimasto stato ferito durante un comizio a Butler, in Pennsylvania.era da poco salito sul palco, all'aperto, quando un uomo – poi identificato nel 20enne Thomas Matthew Crooks – ha sparato con un fucile, colpendolo di striscio a un orecchio.