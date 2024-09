Nesta | Buonissimo risultato Gol dell’Inter casuale nulla da dire ai miei ragazzi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) Alessandrosi è pronunciato al termine dell’incontro terminato per 1-1 tra il suo Monza e l’Inter di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole. LE DICHIARAZIONI – Alessandrosi è così espresso a DAZN al termine di Monza-Inter: «Sono contento della prestazione perché isi sono impegnati, però illo guardo diversamente dato il modo in cui si era messa la partita. Siamo stati più comodi, bassi in questa partita, mentre in altre saremo più alti. Avevamo preparato la partita un filino più alti, coprendo con i centrocampisti le palle verso i loro attaccanti. A tratti abbiamo anche giocato, comunque è stato un. Il gol è stato anche un po’, c’è stata anche sfortuna. Ierano in partita, li ho visti tosti».