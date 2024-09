LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | alle 13 00 la gara Leclerc per il bis dopo Monza

Leggi tutta la notizia su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 12.30 Si riparte dalla bellissima vittoria di: Charles partirà in pole position per cercare di dare continuità e dare una sterzata a questa stagione. 12.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladel GP didi Formula 1. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellavalevole per il Gran Premio disul circuito cittadino di Baku, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Una stagione che entra sempre più nel vivo e vede la Ferrari tornare protagonista: la vittoria di Charlesha riportato grande entusiasmo e, sulla scorta di questa euforia, la Rossa può fare estremamente bene su un tracciato che l'ha vista particolarmente competitiva anche nelle scorse edizioni.