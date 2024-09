Il principe Harry compie 40 anni e sui social arrivano gli auguri di tutta la famiglia reale

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 15 settembre 2024) I 40di, Duca del Sussex, separato in casa dai Windsor sono stati l’occasione per una piccola riconciliazione con lainglese da cui è ufficialmente divorziato. Primo fargli gli, re Carlo III che in un post su Instagram ha scritto, “Augurando al Duca di Sussex un buonissimo compleanno!“. Un messaggio stringato, ma non per questo meno importante, considerato tutto quello che si porta dietro. Il post è stato rilanciato nelle storie delWilliam e di Kate Middleton, che hanno messo da parte, almeno per oggi, i dissapori con(e consorte).