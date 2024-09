Il Como non chiude i conti Pari beffa nel recupero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) di Enrico LevriniIlsfiora la vittoria alla prima al Sinigaglia e viene raggiunto nel finale dal Bologna, dopo una partita senza esclusione di colpi, con Cutrone (nella foto, a sinistra) e Orsolini protagonisti in campo. I lariani di Fabregas (nella foto, a destra), dopo un gran volume di gioco e due gol di vantaggio, hanno un netto calo nella ripresa. E i bolognesi ne approfittano per pareggiare.super veloce, in avvio. Al 5’ Fadera s’infila a sinistra e pesca Cutrone che mette al centro un pallone deviatoin rete dal tocco di Casale. I lariani pressano e prendono in mano la partita, prima Dossena manda alto di testa, poi Strefezza entusiasma il Sinigaglia con passaggio in area ancora per l’ex Cagliari che calcia debole. Altra occasione al 39’: Nico Paz per Cutrone che solo davanti al portiere alza troppo.