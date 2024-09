F1 Oscar Piastri | Che vittoria e che fatica! Il sorpasso su Leclerc? Rischioso ma perfetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)festeggia, e ne ha ben donde, dopo aver vinto il Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Baku il portacolori del team McLaren ha centrato un successo davvero spettacolare, mettendo in mostra 51 giri ai limiti della perfezione. L’australiano ha quindi conquistato il suo secondo successo in carriera chiudendo in regime di Virtual Safety Car dopo l’incidente tra Carlos Sainz e Sergio Perez. Sul podio anche Charlese George Russell, quarto Lando Norris davanti a Max Verstappen, quindi sesto Fernando Alonso, settimo Alexander Albon, ottavo Franco Colapinto, nono Lewis Hamilton mentre chiude la top10 Oliver Bearman, primo pilota della storia a disputare le prime 2 gare della carriera con 2 vetture diverse ed a chiuderle entrambe in zona punti.