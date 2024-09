Bollette più salate per il Comune di Civitanova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024 – Caro energia,costretto a rimboccare l’importo che riconosce all’Atac – la Spa di famiglia – per la gestione, la riqualificazione e l’ammodernamento della pubblica illuminazione cittadina. Non basta più la somma prevista dal contratto di concessione siglato nel 2020, che stabiliva un canone annuo a carico deldi un milione e 342mila euro (un milione e 100mila euro più Iva) e per la durata di trent’anni. Il servizio quest’anno costerà di più alle casse pubbliche, arrivando a circa un milione e 537mila euro, e già nel 2022 palazzo Sforza fu costretto a raddoppiare la rata per fare fronte agli aumenti del costo dell’energia elettrica, mettendo sopra l’importo stabilito un altro milione e 98mila euro. Ma i rincari non si sono fermati, spinti dalle dinamiche del mercato italiano e dalla contingenza internazionale.