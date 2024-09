Basket | Banco Sardegna Sassari la stagione adesso può iniziare

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 settembre 2024) Un brindisi, una piccola festa che ha ufficialmente aperto la nuovadi. La compagine sarda parteciperà, ancora una volta, al massimo campionato di LegaA ponendosi, come al solito, obiettivi di classifica importanti e davvero interessanti da raggiungere. Durante la presentazione del roster per la2024/25, il presidente Stefano Sardara ha voluto augurare buona fortuna ai suoi ragazzi parlando, anche, del progetto che lo vede a capo della società sarda., parla il presidente Stefano Sardara: “Non sempre si può vincere in campo, ma” (Credit foto – LegaA)“Siamo felici, siamo di nuovo noi, le facce sono giuste, sono facce contente di far parte di questo club, atteggiamento eccellente di tutte e tre le squadre per valorizzaree la nostra isola. Avevamo bisogno di qualcosa di diverso.