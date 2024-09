Area pedonale in prova Cambia la viabilità l’opposizione attacca | | Ci saranno disagi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Una settimana di, dal 16 al 20, per l’che parte da via Pergolesi e include tutta via San Serafino da Montegranaro. Una settimana che blocca il traffico nel quartiere Solestà nelle fasce orarie più critiche: dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 15.30 alle 16.30. Una limitazione importante, soprattutto se si considera che in quella zona della città, in quelle ore, centinaia sono i bambini che si accingono a varcare le porte delle aule. Così come sono centinaia i genitori che, prima di andare a lavoro, si apprestano ad accompagnare i figli alle entrate. La polemica nasce sui social, proprio dove la notizia raggiunge per la prima volta la consigliera Marta Luzi, nonchè vicepresidente della Commissione delle politiche educative. "Si è parlato di questo provvedimento per la prima e unica volta nella commissione convocata il 29 agosto, mia prima commissione.