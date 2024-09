Anno scolastico al via Libri crescono i prezzi Famiglie preoccupate | | Compriamo testi usati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Un rincaro medio del 6,6 per cento, rispetto al 2023, per quanto riguarda i costi da affrontare per l’2024/2025. A riportarlo è il monitoraggio dell’osservatorio nazionale di Federconsumatori. Complessivamente la spesa per il corredoammonterà, quest’, a circa 647 euro per ciascun alunno. A questa cifra andraggiunti i costi deidi testo: per ogni studente in media si spender591 euro per iobbligatori, più due dizionari (con un aumento del 18 per cento rispetto all’scorso). Illustra i dati Marinella Goldoni, presidente Federconsumatori Bologna, la quale lancia anche una possibile soluzione al rincaro deiper i: "Si potrebbe limitare il problema comprandoche durano per più anni oppure che il fratello maggiore possa passare al minore senza andare alla caccia dell’ultima edizione.