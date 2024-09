WTA Monastir 2024 Sonay Kartal approda in finale sfruttando il ritiro di Eva Lys

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Dura appena sei giochi la seconda semidel torneo Jasmin Open Tunisiadi tennis, di categoria WTA 250, in corso a: nell’ultimo atto l’avversaria della slovacca Rebecca Šramková, che ha eliminato nel pomeriggio l’azzurra Lucia Bronzetti, sarà la qualificata britannica, che approfitta deldella tedesca Eva Lys, che lascia il campo dopo 22? sul punteggio di 5-1 per l’avversaria. La tennista teutonica è apparsa fortemente debilitata, probabilmente per via di una sindrome influenzale o a causa del Covid.scappa subito via con il break a zero ottenuto in apertura, confermando poi l’allungo e portandosi sul 2-0. Nuovo strappo a zero della britannica, che a seguire vola sul 4-0 in un amen. La tedesca si sblocca nel quinto game, poi al cambio di campo chiede il medical timeout sull’1-4 dopo 15? di gioco.