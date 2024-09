Università e tasse la Lombardia è la più cara d’Italia La classifica degli atenei

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Milano, 14 settembre 2024 –, quanto mi costi. Se è vero che moltihanno ampliato la fascia della no tax area, innalzando l’Isee, è altrettanto vero che leuniversitarie restano un onere non da poco, soprattutto se paragone agli altri Stati Europei. Il focus realizzato dal Ministero dell’e della Ricerca con dati aggiornati al 31 marzo evidenzia, in generale, un calo della contribuzione mediastatali negli ultimi anni: si scende dai 936 del 2020-21 al 914 del 2022-23 per la media, mentre per la contribuzione media dei soli paganti (esclusa, quindi, la fascia della no tax area), si passa da 1.443 a 1.452. InIn, però, le cifre sono un po’ più alte. Considerando solo glipubblici, la media è di 1.261 euro all’anno di, che sale a 1.850 se si considerano solo i paganti.