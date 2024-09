Un raro arcobaleno su Cambridge | sapete esistono quelli al contrario?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Firenze, 14 settembre 2024 - Era il 14 settembre del 2008 quando nel cielo sopracomparve uncapovolto, a forma di ‘smile’, immortalato in una foto che fece il giro del mondo. Un fenomeno molto, tipico delle zone polari, e anche qui. Il fenomeno è noto come Arco Circumzenitale, comunemente definito come 'l'che sorride', a causa della sua curvatura con i colori capovolti. Guardando in alto nel cielo verso lo zenit (cioè verso la nostra verticale) quando il sole è basso sull'orizzonte, si possono cogliere i vividi colori di questo insolito fenomeno, quando esso si presenta. Anche se non si presenta ‘al’, non si riesce a restare indifferente allo spettacolo di un, a qualsiasi età. Gli arcobaleni hanno infatto da sempre rappresentato tantissimo nell'immaginario dell'uomo, perché comunicano colore, luce e speranza.