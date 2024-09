Traffico Roma del 14-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno Bentrovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare incolonnamenti per un incidente tra la diramazionesud della Rustica in carreggiata esterna file anche in carreggiata interna delintenso tra la Cassia Veientana e la Ferrari e proseguendo tra la Nomentana e La Rustica code nelle due direzioni tra la via del Mare la Laurentina e incidente con rallentamenti in città su via L’Aquila alla ditta di via del Pigneto file poi sulla tangenziale est e a causa di lavori tra Corso di Francia via dei Campi Sportivi verso San Giovanni è sempre in tangenziale per lavori ricordiamo la chiusura della rampa per la Prenestina in direzione San Giovanni inevitabili le ripercussioni lavori con dei chiusura al transito di piazza Risorgimento tra Viale Bastioni di Michelangelo via del Mascherino attenzione alla segnaletica e chiusura per lavori da questa mattina ...