Torre del Greco sorpreso a rubare una moto

(Di sabato 14 settembre 2024) La Polizia di Stato trae in arresto un 34enne con precedenti mentre cerca diunaNella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato didel, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare via Circumvallazione, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che ne stavano spingendo un altro, are spento, condotto da un altro soggetto. Quest’ultimo, alla vista degli operatori, nel tentativo di guadagnarsi la fuga ha lasciato cadere a terra lo scooter spinto. A quel punto, gli agenti, prontamente intervenuti e dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso anche di una cartuccia cal.380; mentre il complice si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.