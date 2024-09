Sequestrati a Napoli panetti di cocaina con le immagini di Gesù

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’accostamento del sacro e con il profano non è una novità in ambito criminale, soprattutto in quello mafioso, ma finora mai era stata sequestrata acontrassegnata dall’immagine cristiana che rappresenta il ‘sacro cuore di’: l’effige, insieme con il logo della Apple e l’iscrizione ‘Qorr’ è stata trovata su venti involucri contenenti complessivamente 22 chilogrammi ditrovati nel bagagliaio di un furgone dalla Guardia di Finanza di. La droga avrebbe fruttato alla criminalità un profitto illecito stimato in circa tre milioni di euro. Il conducente del veicolo è stato arrestato dai finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata (coordinati dal colonnello Gennaro Pino) impegnati nei controlli delle strade di accesso al capoluogo campano: è accusato ora di traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente.