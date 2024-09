Rata l’incognita campo | Finora non siamo entrati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) "Speriamo che oggi la squadra per la rifinitura possa mettere piede per la prima volta sul nuovo manto,non è stato possibile". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, parla della gara di domani con il Fano che segna il debutto casalingo dei biancorossi e la prima partita sul rinnovato manto dell’Helvia Recina – Pino Brizi. Adesso ogni pensiero è rivolto al Fano. "È una squadra giovane con qualche elemento di esperienza. Verrà da noi avendo poco da perdere in una situazione che nasconde delle insidie per noi, proprio per questo dovremo scendere incon la giusta mentalità. Non dimentichiamo che in Coppa il Fano ha pareggiato mercoledì in casa dell’Urbania. Li ho visti giocare nel primo tempo contro il Montecchio e ripeto che dobbiamo stare attenti e conc".