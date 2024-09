Napoli naso fratturato a un 16enne in un raid punitivo | Non auguro a nessuna mamma di vivere un’esperienza simile

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 14 settembre 2024) “Viviamo in tempi in cui si fanno regolamenti di conti anche tra minori, per questioni futili poi. A Pompei un ragazzino è stato accoltellato il primo giorno di scuola”. E’ l’ennesima denuncia di Francesco Emilio Borrelli. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra si riferisce a quel che sarebbe accaduto a un, punito per per aver litigato verbalmente con una coetanea durante una serata trascorsa in piazzetta Orientale a. Schiaffi e, dopo che è stato trascinato a terra, calci in faccia subiti da due giovani maggiorenni, il fidanzato della ragazza e un suo amico. L’aggressione sarebbe avvenuta all’esterno del liceo frequentato dale dalla coetanea. La vittima è stata poi soccorsa all’interno della scuola e trasportato all’Ospedale del Mare dove è stato operato per la frattura del setto nasale ed è ricoverato.