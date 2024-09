Malta firma un accordo di cooperazione con il Cnr

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Cnr italiano e Xjenza, le principale agenzie per l’innovazione dei due paesi al centro del Mediterraneo, hannoto undi partnership strategica per la ricerca scientifica per affrontare le sfide comuni, a partire dalla transizione energetica e dall’impatto del cambiamento climatico sul mare chi si sta tropicalizzando. Il Memorandum of Understanding formale tra le due istituzioni è stato formalizzato alla Valletta, alla presenza dell’ambasciatore italiano a, Fabrizio Romano, e del ministro maltese per l’istruzione e la ricerca, Clyfton Grima, tra il Ceo di Xjenza(l’agenzia nazionale per la ricerca, l’innovazione e lo spazio) Silvio Scerri e la presidente del Consiglio nazionale delle ricerche Maria Chiara Carrozza.