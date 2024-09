Lutto in provincia di Latina per l’improvvisa scomparsa di don Anselmo Mazzer Aveva 76 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 14 settembre 2024) Un gravequello che ha colpito, questa notte, la diocesi di: Don, parroco della chiesa di Santa Maria Goretti di, è scomparso all’età di 76. Figura centrale per la comunità, ha guidato la parrocchia per 21, diventando un punto di riferimento spirituale per i fedeli. Un parroco di grande esperienza Originario del Friuli, Donha prestato servizio per 27presso la Cattedrale Santa Maria di Sezze, ricoprendo anche ruoli importanti come assistente ecclesiastico presso l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti. Inoltre, ha svolto incarichi significativi nel Tribunale Ecclesiastico diocesano. Un ruolo centrale nella diocesi diOltre alla sua attività pastorale, Donera anche economo della diocesi di-Terracina-Sezze-Priverno, continuando a servire la Chiesa fino ai suoi ultimi giorni.