Legnano per gestire il futuro museo dei bambini in economia il Comune cerca partner privati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024)(Milano), 14 settembre 2024 – Fare ricorso ai, perché diversamente sarà difficile trovare una soluzione per la gestione “in” deldeiche verrà: è questo il significato del documento allegato al piano triennale delle Opere pubbliche che verrà discusso prima in commissione e poi in Consiglio comunale e che apre la strada all’ipotesi di un partenariato pubblico-privato per ildelin via di realizzazione. Le attività da soddisfare anche attraverso le forme di partenariato pubblico-privato sono nello specifico, come indicato nel documento, il completamento della parte museale esterna e la gestione deldi via Pontida.