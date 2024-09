La novità a Poggio Piccolo Riapre il bar pasticceria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Riaprirà alle sei del mattino del prossimo 16 settembre il barSan Carlo di, a due passi dall’Outlet di Castel Guelfo. Stesso nome e stessa location perché la continuità con il lato più dolce della storia, nonostante un paio d’anni a serrande abbassate causa fallimento e carte bollate, non va dimenticato. "Ma non chiamatela inaugurazione, per quella bisognerà aspettare qualche settimana di rodaggio – racconta Alvaro Barillari, imprenditore di Castel San Pietro artefice dell’atteso rilancio di un’attività che ha un posto nel cuore di tanti guelfesi e non solo -. È, piuttosto, un punto di inizio. Apertura sette giorni su sette con attività quotidiana affidata alla società Cosmo che già gestisce altri locali simili nel bolognese". Come le pasticcerie Vittoria di Strada Maggiore e Sole a Borgo Panigale.