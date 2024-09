La Nazionale degli hacker in città Venti giovani talenti alla Scuola Imt

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) E’ stata presentata ieri, nella sede dellaIMT, la rosa di 20che rappresenterà l’Italia all’ European Cybersecurity Challenge, la competizione dedicatacyber sicurezza che si terrà a Torino dal 7 all’11 ottobre e vedrà sfidarsida tutto il mondo. Oltre alle squadre nazionali delle varie discipline sportive, l’Italia ha infatti anche unadi cyber defender, composta naturalmente solo da “buoni”. I ragazzi, tutti tra i 17 e i 25 anni, in questi giorni si sono riuniti a Lucca per interessanti – e tostissimi - momenti di formazione con simulazioni della gara a squadre che affronteranno durante i campionati europei. Al termine di questa settimana, anche se i nomi sono già noti, verranno infatti selezionati coloro che a ottobre dovranno partire per Torino, gareggiando con team diprovenienti da tutta Europa.