Irpinia 47enne trovato morto nella palestra di sua proprietà

(Di sabato 14 settembre 2024) Poche ore fa, a Santo Stefano del Sole, i Carabinieri della Compagnia di Solofra sono intervenuti in via Casino, dove è statoil corpo senza vita di un uomo di 47 anni del posto all’interno di un esercizio commerciale. Sul luogo dell’incidente, insieme ai Carabinieri, è intervenuto anche il personale sanitario, che ha potuto solo confermare il decesso dell’uomo. Le prime indagini indicano che la morte possa essere stata causata da un gesto volontario, poiché l’uomo sarebbe statoimpiccato a un attrezzo della suddettadi sua. Le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo ulteriori accertamenti per chiarire la situazione. L'articolodi suaproviene da The Social Post.