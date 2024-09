Frontale tra un mezzo della nettezza urbana ed un’auto in provincia di Latina | due feriti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 14 settembre 2024) Questa mattina, un incidente si è verificato lungo via Setina di Ceriara, nei pressichiesetta di Mezzagosto, a Priverno.ha tamponato un camionraccolta rifiutisocietà Del Prete, causando il ribaltamento del. Intervento dei soccorsi e situazione deiSul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Sonnino Scalo, che hanno prestato i primi soccorsi. I due operatoriraccolta rifiuti coinvolti nell’incidente sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non sono risultate gravi. Mezzi sequestrati I veicoli coinvolti sono stati rimossi grazie all’intervento di un carroattrezzi e posti sotto sequestro presso Linea Tre, in attesa di ulteriori accertamenti. L'articolotra unedindi: dueproviene da Dayitalianews.