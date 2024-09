Fiori e piante sul lungolago e in città con la mostra-mercato botanica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Tripudio die allestimenti scenografici in una delle cornici più suggestive del lago di Garda. Oggi e domani Salòè pronta ad accogliere i visitatori, nel tradizionale appuntamento che anima ile la. Laè organizzata da Prolocodi Salò e amministrazione comunale con l’Associazione Salò Promotion. Attrazione principale è lasul, dove gli appassionati potranno ammirare ed acquistaredirettamente da vivaisti e aziende espositrici; l’ingresso è libero e gratuito. Ma tutta laè coinvolta: le vetrine dei negozi sono state allestite a tema floreale, nei ristoranti sono proposti menu speciali dedicati all’evento, mentre nei bar si potranno degustare drink ispirati alla natura. Inoltre, in piazza Fossa, si possono scattare foto e selfie con gli animali in erba sintetica.