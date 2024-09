F1 Vasseur dopo la pole di Leclerc a Baku | Servirà fare il minimo indispensabile per vincere senza strafare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Ferrari fa la voce grossa nel sabato die ottiene un fantastico risultato di squadra nelle qualifiche per il Gran Premio di Azerbaigian 2024, valevole come diciassettesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. La Scuderia di Maranello ha conquistato una splendidaposition con Charlesed un solido terzo posto con Carlos Sainz, che scatterà alle spalle della McLaren di Oscar Piastri. Solo 6° il leader iridato Max Verstappen, mentre Lando Norris è stato clamorosamente eliminato in Q1 e partirà domani nelle retrovie con l’altra vettura papaya. “Penso che dobbiamo goderci la. Ma la cosa importante è la gara di domani. Onestamente i distacchi che abbiamo dato oggi non contano, non è che domani facciano partire i rivali più da lontano. Questo significa che dovremo concentrarci solo su di noi.