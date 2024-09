F1 GP Azerbaijan Wolff | Qualifiche difficili era improbabile lottare per la pole

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) “Lesi sono rivelate frustranti oggi“. Così Toto, team principal della Mercedes, dopo una sessione di qualifica che ha visto George Russell finire in quinta posizione e Lewis Hamilton in settima. “La Ferrari è sembrata forte per tutto il weekend, quindi sapevamo che erache avremmo lottato per laposition. Abbiamo lavorato duramente per apportare miglioramenti durante la notte e, sebbene fossimo contenti delle FP3, sembravamo in grado diper la seconda fila. Dopo i nostri primi run in Q3 sembrava possibile. Sfortunatamente, al nostro secondo tentativo abbiamo avuto un giro di uscita leggermente compromesso e abbiamo perso la P3 per appena mezzo decimo di secondo. George è stato più felice per tutta la sessione e ha concluso in P5. Lewis ha lottato con la temperatura delle gomme e ha concluso in P7.