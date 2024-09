Crisi del calzaturiero a rischio già 60 addetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Fermo, 14 settembre 2024 – Lanel? Parlano i fatti: un paio di imprese industriali terziste delhanno già aperto procedure di mobilità per 50-60 dipendenti; molte aziende artigiane hanno terminato da tempo gli ammortizzatori sociali; altre stanno valutando in questi giorni la forma di ammortizzatori cui ricorrere per riuscire ad attraversare più o meno indenni il pantano stagnante in cui è finita la produzione di calzature; in alcune aziende, i dipendenti sono chiamati al lavoro per non più di una settimana al mese e non da ora; paradossalmente, stanno tenendo botta meglio le aziende che hanno un proprio marchio, rispetto a quelle che hanno scelto di diventare terziste per grandi marchi, inseguendo le grandi produzioni. La casistica è varia ma in generale, c’è uno stallo lavorativo che non si ricordava da tempo.