Bronzetti-Sramkova oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Monastir 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Luciase la vedrà contro Rebeccanella semifinale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località tunisina. Prosegue l’ottimo torneo della giocatrice azzurra, approdata al penultimo atto del torneo grazie a un netto successo ai danni della croata Ruzic. Virtualmente al numero 74 del ranking (balzo di 12 posizioni), contenderà l’accesso alla finale alla slovacca, uscita vittoriosa da una battaglia di quasi tre ore e mezza con Sorribes Tormo. Tra le due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(sabato 14 settembre). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata dalle ore 17.00 italiane (le 16.00 locali).