Boeing lavoratori in sciopero dopo 16 anni | si teme la carenza globale di aerei di linea

(Di sabato 14 settembre 2024)16, idel costruttore distatunitensesono inaver respinto a larga maggioranza un accordo contrattuale. La protesta, iniziata venerdì, ha portato all’interruzione della produzione del 737 MAX, considerato il modello di punta dell’azienda. LodeidiSi tratta della prima agitazione sindacale nella storia dell’azienda16. La protesta, che ha coinvolto più di 30mila, è nata in seguito alla decisione del 94,6% dei dipendenti di respingere l’accordo provvisorio con i sindacati, secondo l’International Association of Machinists and Aerospace Workers. Loè stato votato dal 96% degli addetti alla produzione, una percentuale che supera la maggioranza dei due terzi necessaria per autorizzare l’agitazione.