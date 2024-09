Bisoli È scattata la scintilla spirito giusto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) di Alessandro Bedoni CESENA Ci avrebbe tenuto davvero tanto Pierpaoload uscire vincitore dal Manuzzi, stadio dove ha lasciato grandi ricordi. I tre punti non sono arrivati, ma il mister canarino sottolinea la buonissima prestazione della squadra che ha giocato in dieci per quasi mezz’ora, "la– dice il mister –. Il rammarico è che la più grande occasione nel finale l’abbiamo avuta noi con Abiuso quando eravamo sotto di un uomo. Oggi la cosa bella è che ho trovato una squadra vera. Abbiamo giocato veramente bene, se non ci espellevano Caldara la partita finiva diversamente. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, gli tolgo l’allenamento di domenica perchè meritano un premio. I tifosi devono essere contenti, tutti hanno dato l’anima".