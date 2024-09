Basket serie B | ancora una prova convincente per la formazione di Benedetto Nel test battuta anche l’altra Imola Successo netto con un team di B1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) adamant ferrara 91 virtus62 ADAMANT : Dioli ne, Cazzanti 10, Sackey 5, Drigo 8, Santiago 15, Tio 4, Yarbanga 4, Solaroli 14, Turini 7, Ballabio 15, Braga 4, Marchini 3. All.. Parziali: 33-17; 53-34; 66-43. L’Adamant mostra sprazzi dispettacolo nella quinta uscita del suo precampionato contro la Virtusdi B Nazionale, e si porta a casa tutti e quattro i parziali, meritandosi gli applausi dei 150 presenti alla Bondi Arena. Davvero una pallacanestro frizzante ed esplosiva, quella fatta vedere dai biancazzurri, che divertono e si divertono: un bel viatico per la campagna abbonamenti al via questo lunedì. Partenza a razzo dell’Adamant, che difende forte e fa valere centimetri e fisicità: al 3’ è già 10-2, contro una squadra di categoria superiore.