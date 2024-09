Addio a Franca Bettoja attrice e moglie di Ugo Tognazzi | una carriera tra cinema e moda

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) È scomparsa a Roma all’età di 88 anni l’del celebre attore e regista Ugo. La notizia è stata confermata dalla famiglia all’Adnkronos. Nata il 14 maggio 1936,è stata un volto apprezzato delitaliano, particolarmente ricordata per il suo ruolo ne “L’uomo di paglia” di Pietro Germi e per la sua eleganza, che l’ha resa un’icona sia dentro che fuori dal set.Leggi anche: Castellitto, nella bufera. Le accuse contro l’attore: “Come spende i soldi del Centro sperimentale” Unatrae televisione Laha iniziato la suanegli anni ’50 con piccole parti in film come “Un palco all’opera” (1955) di Siro Marcellini e “Gli amanti del deserto” (1956) di Gianni Vernuccio.