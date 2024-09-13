Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 09:45 (Di venerdì 13 settembre 2024) Viabilità DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 09.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DIASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PER TRAFFICO AUTO IN CODA SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA TIBURTINA Più AVANTI CODE PER INCIDENTE DALLA LAURENTINA ALL’OSTIENSE SI RALLENTA IN ESTERNA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA POI CODE DALL’AURELIA A PESCACCIO AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA Roma-FIUMICINO NELL’ORDINE DALLA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA CRISTOFORO COLOMBO, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI SULLA REGIONALE 155 DI FIUGGI AL KM 63 CIRCA, SIAMO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAVE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 08. 15 E 18. 45 E 15:00 PONZA-ANZIO DELLE 12. 15 E 16. 00 E ANCORA PONZA-FORMIA DELLE 11. 00 E DELLE 18 E INFINE CANCELLATE ANCHE LE CORSE UNITA’ VELOCE ANZIO-PONZA DELLE 8. 00 E 17. 30 DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 08:45 - 15 E 18. 45 E FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 8. 15 POI FORMIA-PONZA DELLE 11. 00 E 17. 00 E ANCORA PONZA-FORMIA DELLE 11. 30 DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 00 E DELLE 18 E INFINE CANCELLATE ANCHE LE CORSE UNITA’ VELOCE ANZIO-PONZA DELLE 8. 45, 11. 15 E 16. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 08:15 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DIASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA CODE DA VIA MONTE D’ORE A VIA DIAMARE, VERSO LA CAPITALE IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA PISA-ROMA TRA QUERCIANELLA E ROSIGNANO MARITTIMA LA CUASA UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA I TRENI ALTA VELOCITÀ INTERCITY POSSONO SUBIRE RITARDI I TRENI REGIONALI ANCHE LIMIMITAZIONI DI PERCORSO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI-ROMA LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA A CASSINA E TRA SAN GIOVANNI E CECCANO POSSIBILI RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ IN CHIUSURA IL METEO DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SONO PREVISTI VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, IN PARTICOLARE SUI SETTORI TIRRENICI E APPENNINICI POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Inaugurazione, il 14, Piazza della Motta multimediale - ... con deviazione del flusso veicolare proveniente da via dei Molini all'intersezione con via Roma e con obbligo di svolta a sinistra in via del Mercato per tutti coloro che, provenendo da vicolo del ... pordenoneoggi
- Tangenziale est, chiude la rampa per la Prenestina - ... con soggetto attuatore Anas per conto di Roma Capitale. Lavori, questi, relativi alla piattaforma ...restituire valore a una infrastruttura viaria che ha segnato un'epoca e una svolta per la viabilità ... romatoday
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma