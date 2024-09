Vavassori | Una vittoria di gruppo colte le occasioni Bolelli | Bravi a rispondere nel momento chiave

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’Italia ha sconfitto il Belgio per 2-1 e ha così conquistato il secondo successo nella fase a gironi della Coppa Davis, dopo quello ottenuto due giorni fa contro il Brasile con il medesimo punteggio. Simonee Andreahanno regalato il punto decisivo nella sfida odierna, regolando Sander Gillé e Joran Vliegen in due set. La nostra Nazionale ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alle Finals, ma occorrerà battere l’Olanda o sperare in un ko del Belgio contro il Brasile (una sconfitta per 2-1 contro i tulipani e un successo dei belgi per 2-1 porterebbero alla conta del quoziente set e del quoziente game).