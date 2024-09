Uomini e Donne Cristina Tenuta svela a quali interventi estetici si è sottoposta e quale giudizio su di lei le ha dato più fastidio

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ormai da diverso tempo,è tra i protagonisti assoluti del trono over di, dimostrando di avere una grande sicurezza in sé stessa è un carattere molto forte. Proprio per questo, nel corso della sua permanenza all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi,è stata oggetto di numerose critiche e non sono mancati gli scontri anche piuttosto accesi con altre dame e cavalieri del parterre. Intervistata dal magazine ufficiale della trasmissione,ha parlato della sua vita al di fuori delle telecamere di come reagisce alle critiche che riceve non sono dai suoi colleghi in trasmissione, ma anche sul web. La dama ha anche affrontato il tema dei ritocchi, spiegando di prendersi cura della sua immagine, curando la pelle, i capelli e recandosi di tanto in tanto dal medico estetico.