Un weekend tra Dante rally e scrittori

(Di venerdì 13 settembre 2024) Alcune idee per trascorrere il fine settimana in Appennino. • Alla Pietra di Bismantova, ritrovo alle 20 in piazzale, torna il "Peana di luce per", 3ª staffetta torcierasca; consigliato abbigliamento comodo. • Sempre a Castelnovo, al locale "VR", in via Roma, dalle 18, presentazione degli equipaggi del "Appennino Reggiano". • A Casina inizia "A pennino - scritture reggiane": stasera, dalle 20,45 alle 23,30, al Parco Pineta, appuntamento con gli autori Emanuele Anceschi, Paolo Belli, Giovanna Caroli, Emanuele Ferrari, Matteo Manfredini, Franco Motta ed Elisa Pellacani; alle 22,15, concerto "Senti tuoni" (info: 339 8472136).