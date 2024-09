Traffico Roma del 13-09-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un evento a presso gli studi di Cinecittà è chiusa al transito la corsia laterale di via Tuscolana tra genitore e staccate via Lamaro deviato il trasporto pubblico a Ostia per i mondiali di skate chiusa via dell’Idroscalo tra via Casana e via della Martinica deviata la linea 05 lavori sulla tangenziale est per il risanamento e la riqualificazione dell’infrastruttura fino al 4 ottobre chiusa la rampa della tangenziale est di Daga dotto superiore direzione San Giovanni conduce a via Prenestina a Ponte Marconi riduzione di carreggiata in direzione Eur per lavori sul marciapiede l’amministrazione Capitolina ha confermato l’agevolazione prevista per gli under 19 che hanno quindi la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento Vale metrebus a €50 In collaborazione con Luce Verde infomobilità