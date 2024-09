Totti e la Roma | una storia d’amore che non può finire qui

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024), 12 settembre 2024 – “Tempo, maledetto tempo” con queste le prime parole con cui l’ex capitano giallorosso Francescoha pronunciato il suo addio al calcio ed alla, davanti ad un’Olimpico gremito della sua gente. E di tempo da quel 28 maggio 2017 ne è passato, ma sono momenti difficili da dimenticare. Come non si potrà non ricordare quanto il numero 10 abbia fatto per la, a cui ha dedicato la sua carriera e la sua vita. Ora, però,e lasono “lontani”. Non si sa per volontà di chi, ma in alcune recenti dichiarazioni, l’ex capitano si è detto deluso perché “Nessuno mi ha mai chiamato o cercato e sinceramente non me lo aspettavo”. Molti tifosi attendevano, infatti, un suo ritorno in giallorosso, seppur con una veste diversa. Se ne è parlato, ma non è stato poi nulla di fatto.