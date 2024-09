Si accende la Fira Sfilate mostre d’arte musica e giochi Un paese in festa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Entra nel vivo da stasera un lungo weekend dedicato alla tradizionale ’di sett dulur’ di Russi. Aperta mercoledì con le inaugurazioni delle duefotografiche allestite presso il Municipio, dedicate a ’Nonni, allegrie dei nipoti’ e ’Aspettando Jana, memorie di un saggio di danza’, il centro storico di Russi si è animato con la parata delle associazioni russiane preceduta dalla Banda Città di Russi, che ha sfilato partendo dal campo sportivo di via Pascoli fino in piazza Farini, al termine della quale ha preso il via ’Lasi veste’, moda e spettacolo a cura delle attività commerciali del territorio.