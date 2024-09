Serie B | le schede bianche neutralizzano Balata e spingono la B verso il baratro Ecco cosa è accaduto nelle segrete stanze E ora? Gli scenari

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) LaB si è infilata in un tunnel buio e pericolosissimo. L’imboscata in sede di assemblea elettiva di Lega ai danni del Presidente uscenteè, da un lato, frequentecompetizioni elettli ma, dall’altro, carica di significati specifici. Restiamo ai fatti:da tempo ormai urla che il re è nudo e che le risorse economiche sono sempre più spostatele competizioni Uefa con la benedizione della Figc;si spinge oltre e sollecita – nel suo programma – una sorta di rivoluzione del sistema, con un ruolo definito, preciso e con regole stringenti per la B. Intanto chiude sulla parola un accordo con Amazon per la trasmissione delle gare e accelera per la creazione di quello che sarebbe la svolta: il canale della Lega. Questo programma piace a tanti, evidentemente non può piacere al sistema, come ogni cambiamento epocale.