Salvata un' anziana in balia delle correnti | il mare si conferma pericoloso

(Di venerdì 13 settembre 2024) Pescara - Bagnino interviene prontamente per salvare una donna in difficoltà. Prosegue la campagna di sensibilizzazione ai rischimarine. Mercoledì 11 settembre si è verificato un episodio che ha sottolineato ancora una volta i pericoli delmosso. Un'donna, messa in difficoltà dalledi risacca, è statagrazie al pronto intervento di un bagnino appartenente al gruppo Angeli delFISA. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino presso lo stabilimento balneare Lido 186. Samuele Di Domizio, assistente bagnino, racconta così l’accaduto: "Durante il nostro turno, io e il collega Daniele Nucci, in servizio allo stabilimento Bora Bora, abbiamo notato una donna che agitava le braccia per attirare la nostra attenzione.